Abwehrspieler Leon Kugland wechselt vom SV Meppen für ein halbes Jahr zum ostfriesischen Regionalligisten Kickers Emden. Das teilte der Fußball-Drittligist am Dienstag mit. Der 23-Jährige soll durch die Leihe Spielerfahrung sammeln und sich sportlich weiterentwickeln. Kugland feierte im März des vergangenen Jahres sein Debüt in der 3. Liga gegen den späteren Aufsteiger FC Magdeburg. In der laufenden Saison kam Kugland in der Liga noch nicht zum Einsatz.