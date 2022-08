Tobias Schweinsteiger soll beim VfL Osnabrück die Nachfolge von Daniel Scherning antreten. Der ältere Bruder von Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger soll nach übereinstimmenden Medienberichten den Trainerposten zu Beginn der kommenden Woche übernehmen und die Lila-Weißen in der Dritten Liga zurück in die Erfolgsspur bringen. Schweinsteiger ist aktuell Co-Trainer beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Dessen Chefcoach Robert Klauß wollte zu der Personalie am Samstagabend nach dem 0:2 der Franken gegen den Hamburger SV nichts sagen. "Zu so etwas äußere ich mich nicht", sagte Klauß.