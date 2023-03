Für den VfB Oldenburg und seinen Trainer Dario Fossi wird es im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga immer enger. Der Aufsteiger verlor am Sonntag mit 2:3 (1:3) gegen den MSV Duisburg und fiel nach der vierten Niederlage in Serie auf den vorletzten Tabellenplatz zurück. Aufstiegscoach Fossi droht nun die Ablösung.

Nach einem Doppelschlag von Julian Hettwer in der 20. und 23. Minute brachte Manfred Starke die Oldenburger in der 26. Minute wieder heran. Doch noch vor der Pause gelang Rolf Feltscher (40.) mitten in einer Druckphase des VfB ein drittes Duisburger Tor. Davon erholten sich die Gastgeber lange Zeit nicht. Erst in der Schlussphase traf Patrick Hasenhüttl zum 2:3 (88.). Nächster Gegner ist der Nordwest-Rivale VfL Osnabrück, der neun seiner vergangenen zehn Spiele gewann.

