Der VfB Oldenburg hat in der 3. Fußball-Liga eine bittere Heimniederlage kassiert. Trotz einer 1:0-Halbzeitführung verlor der Aufsteiger am Sonntag noch mit 1:3 (1:0) gegen Dynamo Dresden. Die drei Tore des Zweitliga-Absteigers fielen innerhalb von 18 Minuten: Zwei Mal traf dabei der von Holstein Kiel ausgeliehene Ahmet Arslan (64. Minute/82.). Das 1:2 erzielte Dennis Borkowski in der 71. Minute. Der vom FC St. Pauli gekommene Christopher Buchtmann hatte in der 17. Minute das 1:0 und damit sein erstes Tor für den VfB geschossen.