Der VfL Osnabrück hat das Saison-Eröffnungsspiel der 3. Fußball-Liga gewonnen. Durch einen spektakulären Distanzschuss von Sven Köhler in der 83. Minute besiegte der Aufstiegskandidat den MSV Duisburg am Freitagabend mit 1:0 (0:0). Der Erfolg war verdient, weil sich die deutlich überlegenen Osnabrücker vor 14 256 Fans an der Bremer Brücke schon vorher mehrere gute Chancen erarbeitet hatten.