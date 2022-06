Ersatztorwart Tim Wiesner wird den VfL Osnabrück nach nur einer Saison wieder verlassen. Das teilte der Fußball-Drittligist am Donnerstag mit. Der 25 Jahre alte Wiesner, der im Sommer 2021 von Fortuna Düsseldorf gekommen war, absolvierte in der 3. Liga in der vergangenen Saison keinen Einsatz. «Wir möchten gerne einen Torhüter verpflichten, der neben der sportlichen Qualität auch die U23-Regel erfüllt», begründete VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh die Entscheidung, den Vertrag von Wiesner nicht zu verlängern.