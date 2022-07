Der Kader des VfB Oldenburg für die neue Saison in der 3. Fußball-Liga nimmt immer mehr Konturen an. Auch Offensivspieler Ayodele Adetula wird in der neuen Spielzeit für den Aufsteiger auflaufen, wie die Niedersachsen am Montag mitteilten. Seit seinem Wechsel von Rot Weiss Essen 2020 bestritt der 24-Jährige Ex-Braunschweiger 35 Pflichtspiele für den VfB. «Ayo ist ein wichtiger Baustein unserer Mannschaft und wenn er weiter hart an sich arbeitet, ist seine Entwicklung noch nicht am Ende», sagte Oldenburgs Sportlicher Leiter Sebastian Schachten.