Ex-Profi Dieter Schatzschneider hat deutliche Kritik an Stefan Leitl geübt. "Mir passt seine Art nicht", sagte der 65-Jährige bei Sport1 (Samstag) über den aktuellen Trainer des Fußball-Zweitligisten Hannover 96. Zudem schlug sich der ehemalige Zweitliga-Rekordschütze Schatzschneider auf die Seite von Hannovers Mehrheitsgesellschafter Martin Kind, der Leitl nach den ersten Spielen mit mahnenden Worten bedacht hatte.

"Wenn der Chef früher etwas gesagt hat, dann wurde das so gemacht oder angenommen. Es wurde daran nicht rumgemäkelt", sagte Schatzschneider weiter. Unter Leitl, der in der vergangenen Saison die Niedersachsen übernommen hatte, vermisst der ehemalige Torjäger die Entwicklung: "Man wollte sich aber von Jahr zu Jahr steigern, wie es auch beim HSV der Fall war. Bei 96 ist das aber leider nicht zu erkennen."

Eine gewichtige Rolle im Meisterschaftskampf traut Schatzschneider seinem Ex-Club nicht zu: "Bisher haben wir gegen Clubs gespielt, die ich eher in der zweiten Tabellenhälfte sehe. In der nächsten Saison wollen wir gerne aufsteigen. Aber so werden wir es nicht schaffen", sagte der 65-Jährige vor der Partie am Samstagabend gegen den Hamburger SV.

