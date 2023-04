Ekel-Fund in Niedersachsen

Ekel-Fund in Niedersachsen Abgetrennter Wolfskopf vor Artenschutzzentrum abgelegt – Polizei ermittelt

Einen grausigen Fund mussten Passanten im niedersächsischen Leiferde machen: Ein abgetrennter Wolfskopf lag dort vor dem Artenschutzzentrum des Nabu. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein vollständig abgetrennter Wolfskopf ist im Landkreis Gifhorn aufgetaucht. Passanten entdeckten den Tierkopf am Freitag im Bereich des Nabu Artenschutzzentrums in Leiferde, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Polizei ermittelt nach Tötung von Wolf in Niedersachsen

Polizisten untersuchten den Kopf zusammen mit einem Wolfsberater. Die Beamten prüfen demnach, ob es einen Zusammenhang mit dem Fund eines Wolfes ohne Kopf am 23. März gibt. In diesem Fall - ebenfalls aus dem Landkreis Gifhorn – läuft bereits ein Ermittlungsverfahren wegen Jagdwilderei.

Auf Bildern auf der Plattform Instagram war der auf der Straße liegende Kopf mit einem durch einen Stock aufgesperrten Mund zu sehen. Ein Sprecher der Polizei bestätigte, dass es sich dabei um echte Bilder handelt.