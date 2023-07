Am Bahnhof Achim (Landkreis Verden) sind etwa 200 Menschen plötzlich aus den Büschen auf die Gleise gesprungen, als ein Zug abfahren wollte. Sie seien dann am Mittwochnachmittag zusammen in den Regionalexpress eingestiegen, teilte die Bundespolizei am Abend mit. Ersten Ermittlungen zufolge habe es sich um Mitarbeiter eines örtlichen Logistikunternehmens gehandelt. Sie hätten vermutlich nach ihrem Schichtende sicherstellen wollen, dass sie alle noch mit diesem Zug fahren können.