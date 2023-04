Ferienende in Niedersachsen und Bremen

Zum Ende der Osterferien in Niedersachsen und Bremen erwartet der ADAC vor allem auf der Autobahn 7 Staus. "Zwischen Hannover und Hamburg gibt es ohnehin ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, wir rechnen mit Behinderungen", sagte eine Sprecherin des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) am Dienstag. Es gebe eine Baustelle zwischen den Anschlussstellen Garlstorf und Thieshope in beiden Fahrtrichtungen, dort sei die Staugefahr groß. Zu Behinderungen kann es laut Sprecherin auch auf der A7 im Großraum Hamburg kommen.

Im weiteren Verlauf der A7 sei in Höhe Mellendorf bei Hannover, wo A7 und A352 aufeinandertreffen, mit Staus zu rechnen, hieß es. Baustellen gibt es außerdem im Bereich Hildesheim und Northeim. Eine weitere Baustelle ist auf der A1 Bremen-Osnabrück zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Vechta. Auch dort rechnet der ADAC mit Staus.

Bis zum Dienstagmittag war es auf den Autobahnen in Niedersachsen noch recht ruhig, am Nachmittag werde es aber voller werden, sagte die Sprecherin. Allerdings seien viele Urlauber auch schon am Sonntag oder Montag zurückgefahren.