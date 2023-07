Die geplante Ausweitung der als nitratbelastet geltenden Gebiete in Niedersachsen mit schärferen Düngevorgaben für Agrarbetriebe stößt beim Landvolk auf Kritik. Die Änderung bedeute, dass Landwirte in betroffenen Gebieten Pflanzen 20 Prozent unter Bedarf düngen müssten, sagte Landvolk-Vorstand Thorsten Riggert der "Nordwest-Zeitung" (Mittwoch). Die Böden hungerten dann aus.

Nitrat ist wichtig für das Pflanzenwachstum. Doch wenn zu viel gedüngt wird, sammeln sich Rückstände im Grundwasser sowie in Bächen, Flüssen und im Meer an. Mit der geänderten Verordnung will das niedersächsische Landwirtschaftsministerium nach eigenen Angaben erreichen, dass es weniger Nährstoffeinträge der Landwirtschaft in belastete Gewässerabschnitte gibt. Die Änderung wird dem Ministerium zufolge voraussichtlich im September oder Oktober in Kraft treten.

