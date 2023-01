Im Lernlabor ökologische Schweinehaltung in Scharnebeck im Landkreis Lüneburg können sich Schulklassen, Lehrkräfte und Verbraucher über die Haltung der Tiere informieren. Das zum Landwirtschaftlichen Bildungszentrum (LBZ) Echem gehörende dreijährige Projekt wird bis zum Dezember vom Bundesagrarministerium gefördert. In einem mobilen Lernlabor ist eine Mitmach-Ausstellung in einem Pkw-Anhänger zu verschiedenen Aspekten der Schweinehaltung untergebracht.