Das Segelschiff Alexander von Humboldt II ist am Montag in Bremerhaven beim Auslaufen zu einer Ausflugsfahrt mit einem Schwimmkran kollidiert. Zwei Queermasten seien gebrochen, bestätigte die Polizei am Abend. Beim Freikommen touchierte das Schiff die Pieranlage einer Firma im Kaiserhafen, Zaunelemente knickten ein. Das Schiff wurde mit einem Weiterfahrverbot belegt, bis die Schäden beseitigt sind. Passagiere oder Besatzungsmitglieder wurden nicht verletzt.