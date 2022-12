Ein 36 Jahre alter Autofahrer ist in Bad Zwischenahn mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann sei am späten Samstagabend mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Sprecherin der Polizei am Sonntag. Er hatte demnach in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto prallte erst gegen einen Findling und krachte dann mit der Beifahrerseite gegen den Baum. Die Unfallursache war laut Angaben der Polizei zunächst unklar.