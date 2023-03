Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 401 in Edewecht westlich von Oldenburg ist der Unfallverursacher am Montagnachmittag ums Leben gekommen. Der 31-jährige Kleinwagenfahrer war nach bisherigen Erkenntnissen in einer Doppelkurve zwischen Husbäke und Süddorf auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Transporter zusammengestoßen, wie die Polizei Bad Zwischenahn mitteilte. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Insassen des Transporters - ein 34-Jähriger und seine 36-jährige Beifahrerin - wurden mit schweren Verletzungen in ein Oldenburger Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war wegen des Unfalls gut viereinhalb Stunden gesperrt.