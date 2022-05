Ein Autofahrer ist bei Westerstede im Landkreis Ammerland in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mit seinem Fahrzeug überschlagen. Dabei zog sich der 18-Jährige am Dienstagabend schwere Verletzungen zu und musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Die beiden 17 Jahre alten Mitfahrer seien ebenfalls ins Krankenhaus gebracht worden.

Ein Autofahrer ist bei Westerstede im Landkreis Ammerland in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mit seinem Fahrzeug überschlagen. Dabei zog sich der 18-Jährige am Dienstagabend schwere Verletzungen zu und musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Die beiden 17 Jahre alten Mitfahrer seien ebenfalls ins Krankenhaus gebracht worden.

In einer Linkskurve sei der Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto habe zuerst einen Baum touchiert und sei dann in einen Graben gefahren. Dabei habe sich das Fahrzeug überschlagen und sei schließlich auf dem Dach liegengeblieben. Anschließend hätten die drei Insassen von Ersthelfer und Rettungskräften geborgen werden müssen. An dem Auto sei den Angaben zufolge ein Totalschaden entstanden.