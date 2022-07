Mit der Sprengung eines Geldautomaten in Edewecht im Landkreis Ammerland haben unbekannte Täter einen hohen Schaden am Gebäude einer Bank angerichtet. Zahlreiche Trümmerteile lagen am Mittwoch vor dem Haus, das mit Flatterband abgesperrt wurde. Auch der Kreuzungsbereich vor dem Gebäude wurde gesperrt und der Verkehr umgeleitet, wie eine Polizeisprecherin sagte. Demnach konnten die Beschäftigten der Bank nicht zu ihren Arbeitsplätzen. Die Schadenshöhe sei noch unklar, sagte die Sprecherin mit Verweis auf die laufenden Untersuchungen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter in der Nacht mit einem hochmotorisierten Fahrzeug vom Tatort flohen. Die Ermittler hoffen auf Zeugenaussagen.