Ein Mikrofon steht in einem Saal eines Gerichts. Foto

Vor dem Amtsgericht Göttingen muss sich seit Montag ein Polizist wegen Körperverletzung im Amt verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, bei einer Kontrolle gegen einen heute 30-Jährigen unverhältnismäßige Gewalt angewendet zu haben. Der Fall hatte durch im Internet verbreiteten Videoaufnahmen der Kontrolle Aufsehen erregt.

Zu Beginn der Verhandlung wurden Bodycam-Aufnahmen sowie die Internetvideos von der Kontrolle vom 18. Juli 2021 angesehen. Die Verteidigerin des Angeklagten verlas zudem eine Erklärung ihres Mandanten. Darin räumte der in Uniform erschienene Polizist mehrere Schläge unter anderem in das Gesicht des 30-jährigen Physiotherapeuten ein, betonte aber, dass das in der Situation das mildeste Mittel gewesen sei. Der Kläger sei aggressiv gewesen und habe Widerstand geleistet.

In einer Zeugenbefragung gab der Physiotherapeut an, stark alkoholisiert gewesen zu sein. Das rufe bei ihm häufiger ein flegelhaftes Verhalten hervor. Zudem räumte er ein, ein illegales Messer dabei gehabt zu haben, das er für ein Taschenmesser hielt.

