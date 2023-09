Niedersachsens Landesbeauftragter gegen Antisemitismus will dazu beitragen, auf Judenfeindlichkeit aufmerksam zu machen. "Die große Mehrheit deutscher Bürgerinnen und Bürger, die Juden sind, fühlt sich bedroht. Das muss man konstatieren", sagte der evangelische Theologe Gerhard Wegner in einem Interview der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (Montag). "Es stehen auch nicht ohne Grund Polizeiwagen vor jüdischen Einrichtungen - und das schon lange." Auf die Frage, ob die AfD antisemitisch sei, mahnte Wegner Wachsamkeit an. "In jedem Fall ist die AfD rechtsradikal, auch rechtsextremistisch", sagte er.