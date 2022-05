Mit der Beteiligung von etwa 4000 Beschäftigten an den Warnstreiks der vergangenen Woche hat sich die Gewerkschaft Verdi zufrieden gezeigt. Dies zeige, wie wichtig es den Betroffenen sei, den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen, sagte Martin Peter vom Verdi-Landesbezirk Niedersachsen-Bremen am Freitag.

Mit der Beteiligung von etwa 4000 Beschäftigten an den Warnstreiks der vergangenen Woche hat sich die Gewerkschaft Verdi zufrieden gezeigt. Dies zeige, wie wichtig es den Betroffenen sei, den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen, sagte Martin Peter vom Verdi-Landesbezirk Niedersachsen-Bremen am Freitag.

Angestellte in der Sozialarbeit, Kita-Personal und Beschäftigte der Behindertenhilfe waren unter der Woche an verschiedenen Tagen dem Aufruf zu Warnstreiks gefolgt. Hintergrund der bundesweiten Aktionen sind die Tarifverhandlungen für die rund 330 000 Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst, die am 22. März ergebnislos vertagt wurden. Die dritte Verhandlungsrunde findet am 16. und 17. Mai in Potsdam statt.

Vor diesem dritten Termin ruft Verdi auch in der kommenden Woche zu Warnstreiks auf. Am Dienstag, 10. Mai, ist ein zentraler Aktionstag im Sozial- und Erziehungsdienst geplant, in Bremen soll eine solche zentrale Aktion am Donnerstag, 12. Mai, stattfinden.