Arbeitsmarkt Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juli in Niedersachsen und Bremen gestiegen. Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit führt den Anstieg vor allem auf einen Grund zurück.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juli in Niedersachsen zum Ferienstart gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl um rund 9800 oder vier Prozent auf etwa 255.900, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Hannover mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg im selben Zeitraum um 0,2 Punkte auf nun 5,8 Prozent. Bezogen auf den Vorjahresmonat stieg die Zahl der Arbeitslosen im Bundesland um fast 20.000.

Die Regionaldirektion sprach von einer üblichen Entwicklung zum Ferienstart. Der Anstieg im Juli entfalle zum großen Teil auf unter 25-Jährige, die aus der Schule kommen oder eine Ausbildung abgeschlossen haben und sich übergangsweise arbeitslos meldeten.

Knapp 23.000 Ausbildungsstellen waren demnach zuletzt noch unbesetzt. Etwa 13.000 junge Menschen waren noch auf der Suche nach einer Stelle. "Das Ausbildungsjahr beginnt zum 1. August, der Einstieg ist aber noch längere Zeit problemlos möglich", sagte Johannes Pfeiffer, Chef der Bundesagentur für Arbeit in Niedersachsen und Bremen.

Jugendliche Geflüchtete spielen laut Regionaldirektion inzwischen eine wichtige Rolle auf dem Arbeitsmarkt. Rund zehn Prozent der gemeldeten Bewerber stammten etwa aus Syrien, dem Irak oder Afghanistan. "Ohne diese jungen Menschen wäre die Nachwuchslücke noch erheblich größer. Wir müssen mit vereinten Kräften daran arbeiten, dass ihre Ausbildung gelingt", sagte Pfeiffer.

Die Zahl der Arbeitslosen stieg bundesweit auf rund 2,6 Millionen. Das waren 62.000 mehr als im Juni und 147.000 mehr als vor einem Jahr, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich im Juli um 0,2 Punkte auf 5,7 Prozent.

Die Arbeitslosenquote ist in Niedersachsen recht unterschiedlich. In einigen Regionen wie im Emsland, der Grafschaft Bentheim oder im Landkreis Osnabrück liegt diese bei unter vier Prozent, in der Region Hannover oder im Landkreis Lüchow-Dannenberg bei mehr als sieben Prozent.

Auch die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Land Bremen hat sich wie üblich zum Ferienstart verschlechtert. Zum Stichtag am 12. Juli waren im Stadtstaat 39.731 Menschen arbeitslos, wie die Regionaldirektion mitteilte. Das entspricht einem Anstieg um 2,3 Prozent. Die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 10,8 Prozent. Der deutliche Zuwachs liege auch hier hauptsächlich an jungen Menschen unter 25 Jahren, die die Schule oder eine Ausbildung abgeschlossen haben und sich übergangsweise arbeitslos melden.