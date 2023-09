Die Landesarmutskonferenz hat einen Aktionsplan auf nationaler Ebene gegen Wohnungslosigkeit gefordert. Es sei zu befürchten, dass sich die Situation verschlimmern werde, auch wenn es dazu noch keine Statistik gebe, sagte der Geschäftsführer der Landesarmutskonferenz Niedersachsen, Klaus-Dieter Gleitze, am Sonntag. Als Gründe dafür nannte er die Preisanstiege bei den Energiekosten und Lebensmitteln.

Die Landesarmutskonferenz hat einen Aktionsplan auf nationaler Ebene gegen Wohnungslosigkeit gefordert. Es sei zu befürchten, dass sich die Situation verschlimmern werde, auch wenn es dazu noch keine Statistik gebe, sagte der Geschäftsführer der Landesarmutskonferenz Niedersachsen, Klaus-Dieter Gleitze, am Sonntag. Als Gründe dafür nannte er die Preisanstiege bei den Energiekosten und Lebensmitteln.

Weiter forderte die Vereinigung eine sofortige Umsetzung der Landeswohnungsbaugesellschaft in Niedersachsen und eine konsequente Realisierung sogenannter Housing First Modelle. Diese sehen vor, dass Obdachlose möglich schnell in eine Wohnung kommen. "Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit sind elementare Verletzungen der Menschenwürde", sagte Gleitze. Am Montag ist der Tag der Wohnungslosen. Dazu seien Aktionen geplant - etwa in Hannover auf dem Trammplatz.