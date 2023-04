Trotz nasskalten Wetters haben am Samstag in Schierke am Fuß des Brockens Dutzende Freiwillige Bäume gepflanzt. An der neuen Rennrodelbahn in dem Tourismusort und an den sogenannten Mäuseklippen waren zusammen rund 85 Menschen aktiv, wie Organisator Thomas Reder am Samstagmittag sagte. Die Resonanz sei trotz des ungemütlichen Wetters groß, die Leute seien auch aus entfernteren Orten angereist. Der Regen habe am Vormittag aufgehört. Alles in allem sollten rund 15.000 Laubbäume gepflanzt werden. Was am Aktionstag nicht in die Erde gebracht werde, sollten später Profis pflanzen, so Reder.