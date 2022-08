Ein 55 Jahre alter Urlauber ist beim Schwimmen vor der ostfriesischen Insel Juist ertrunken. Er sei am Nachmittag ins Meer hinausgeschwommen und habe vermutlich die Strömung der Nordsee unterschätzt, so dass er es nicht zurück an den Strand schaffte, teilte der Kreisfeuerwehrverband Aurich am Donnerstagabend mit.