Mitten in der Nacht brennt der Keller eines Mehrparteienhauses im ostfriesischen Norden. Die Feuerwehr rückt mit zahlreichen Einsatzkräften an, um die Bewohner in Sicherheit zu bringen.

Bei einem Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus im ostfriesischen Norden (Landkreis Aurich) hat die Feuerwehr 39 Menschen in Sicherheit gebracht, darunter auch 15 Kinder. Als die Einsatzkräfte in der Nacht zu Dienstag am Brandort eintrafen, war das Treppenhaus des viergeschossigen Hauses bereits stark verraucht, wie die Feuerwehr Norden mitteilte. Einige Bewohner flüchteten demnach in den Rauch und liefen Feuerwehrleuten mit Atemschutzgeräten im Qualm entgegen. Die Retter brachten die Bewohner dann teils mit sogenannten Fluchthauben ins Freie. Zehn Menschen wurden mit Drehleitern aus oberen Etagen des Gebäudes gerettet.

Alle Bewohner blieben unverletzt. Ein Mensch kam wegen einer Erkrankung, die nichts mit dem Feuer zu tun hatte, in ein Krankenhaus. Zudem wurde ein Feuerwehrmann am Fuß verletzt. Auch er kam in eine Klinik. Die Hausbewohner wurden in einer Notunterkunft untergebracht. Das Mehrparteienhaus ist vorerst unbewohnbar.

Die Feuerwehr erstickte das Feuer, indem sie den Keller mit Schaum flutete. Insgesamt waren rund 120 Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Nach Angaben der Polizei entstand am Haus ein Schaden von etwa 50 000 Euro. Die Brandursache war unklar.

