Ein Feueralarm in der Auricher Ubbo-Emmius-Klinik im ostfriesischen Landkreis Aurich hat am frühen Samstagmorgen gegen 7 Uhr einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Der Brand im vierten Stock der Klinik sei mittlerweile gelöscht worden, teilte Bernd Saathoff von der Ortsfeuerwehr Aurich am Samstagmorgen mit. Es handelte sich demnach um einen Untersuchungsbereich, in dem keine Patienten lagen. Aus Sicherheitsgründen wurden einige Patienten innerhalb des Krankenhauses verlegt, zu Schaden sei aber niemand gekommen. Zur Brandursache wird nun ermittelt.