Durch starken Wind ist die Seitenwand eines Hauses in Krummhörn im Landkreis Aurich eingestürzt. Das Gebäude stand wegen Umbauarbeiten leer, es wurde niemand verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auch benachbarte Häuser wurden am Samstagmorgen nicht beschädigt. Einsatzkräfte sicherten das Gebäude ab. Schätzungen zur Schadenshöhe gab es zunächst nicht.