Seenotretter haben vor der Nordseeinsel Juist einen Segler aus Österreich aus einer lebensgefährlichen Lage befreit. Der Segler war am Sonntagabend bei starkem Wind rund drei Kilometer vor der Insel in einer Brandungszone zum Spielball der See geworden, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in Bremen am Pfingstmontag mitteilte. Immer wieder schlugen demnach bis zu eineinhalb Meter hohe Wellen gegen die etwa zehn Meter lange Jacht «Azimuth» und warfen sie auf eine Sandbank.