Gegen den umstrittenen Ausbildungsfonds in Bremen haben die Handelskammer sowie vier weitere Kammern am Mittwoch Klage eingereicht. Der Staatsgerichtshof solle prüfen, ob das im März von der Bürgerschaft verabschiedete entsprechende Gesetz mit der Landesverfassung vereinbar sei, sagte Handelskammer-Präses Eduard Dubbers-Albrecht. "Wir glauben, dass das Gesetz rechtlich nicht haltbar ist", betonte er. Dass sich der Klage auch die Arbeitgeberseite der Handwerkskammer sowie die Kammern der Rechtsanwälte, der Apotheker sowie die der Zahnärzte angeschlossen hätten, sei in der Geschichte des Landes Bremen einmalig. Der Präses sagte, der Fonds werde die Bürokratie in den Betrieben erhöhen und den Standort schwächen.