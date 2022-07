Unter dem Titel "Cyclophilia" widmet sich eine neue Ausstellung in der Wilhelmshavener Kunsthalle dem Fahrrad als Objekt in der Kunst und Musik. Denn Fahrräder seien viel mehr als "einfache, kostengünstige und klimafreundliche Transportmittel", teilten die Kuratoren der Schau vor der Eröffnung an diesem Wochenende mit. Nicht nur die bildende Kunst greife seit etwa Anfang des 20. Jahrhunderts auf das Fahrrad als Motiv zurück. Seit den frühen 1960er Jahren setzten Künstlerinnen und Künstler das Fahrrad etwa auch als Musikinstrument und Klangkörper in Szene.