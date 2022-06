Wattenmeer-Besucherzentrum nach Umbau wiedereröffnet

Mit einem Festakt und mehr als 100 Gästen ist in Wilhelmshaven das Wattenmeer-Besucherzentrum nach zwei Jahren Umbau am Freitag wiedereröffnet worden. Auf mehr als 2000 Quadratmetern und mehreren Etagen gibt die Schau am Südstrand der Jadestadt vielfältige Einblicke in das Unesco-Weltnaturerbe Wattenmeer. Besucherinnen und Besucher erfahren etwa, wie Ebbe und Flut entstehen, welchen Lebensraum das Wattenmeer für Seehunde, Zugvögel und Fische bietet und vor welchen Herausforderungen das Welterbe angesichts des Meeresspiegelanstiegs und des Klimawandels steht.

Die Geschäftsführerin des Besucherzentrums, Juliana Köhler, sagte, dass die Inhalte der neuen Ausstellung auf den neusten Forschungsergebnissen basierten. Dazu sei mit nationalen und internationalen Wissenschaftlern kooperiert worden.

«Für die Erneuerung der damals über 20 Jahre alten Dauerausstellung bestand erheblicher Handlungsbedarf», sagte Köhler. Zum einen war die Technik veraltet. «Zum anderen fehlten viele heute aktuelle Themen wie Klimawandel, Meeresspiegelanstieg, eingewanderte Arten oder die Vermüllung der Meere.»

Neben großformatigen Fotos, Filmaufnahmen und Hörstationen gibt es in der Ausstellung auch einiges zum Anfassen wie die Nachbildung von Salzwiesen und eine interaktive Gezeitenstation. Ein Blickfang der Ausstellung ist ein neu in Szene gesetztes Pottwalskelett.

Das 25 Jahre alte Wattenmeer-Besucherzentrum in Wilhelmshaven ist das größte Bildungs- und Informationszentrum der insgesamt 17 Nationalparkhäuser im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Der Nationalpark ist Teil des Unesco-Weltnaturerbes Wattenmeer, das von Esbjerg in Dänemark bis nach Den Helder in den Niederlanden reicht.