Klima-Innovationspreis geht an Dämmstoffentwickler

Auszeichnung Klima-Innovationspreis geht an Dämmstoffentwickler

Der Bausektor in Deutschland soll nachhaltiger werden, etwa mit modernen Heizungen oder besseren Dämmungen. Eine Firma aus Niedersachsen hat nun ein neuartiges Dämmmaterial entwickelt - und wurde dafür ausgezeichnet.

Für die Entwicklung eines ökologischen Superdämmstoffes bekommt die Firma Aerogel-it den Klimainnovationspreis des Landes Niedersachsen. Der namensgebende Dämmstoff des Unternehmens, Aerogel, sei wiederverwendbar und komplett biologisch abbaubar, wie die Veranstalter mitteilten. Der mit 10 000 Euro dotierte Preis soll Betriebe würdigen, die innovativ und ressourcenschonend produzieren oder handeln. 50 Unternehmen hatten sich den Angaben nach um den Preis beworben.

Es freue ihn besonders, "dass deutsche Unternehmen nicht nur nachhaltige Heiztechnologien wie die Wärmepumpe entwickeln, sondern auch bei der Gebäudehülle vorangehen", sagte Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne). Der Klimainnovationspreis wird vom niedersächsischen Umweltministerium und der Niedersachsen Allianz für Nachhaltigkeit durchgeführt und in Göttingen verliehen.

Das neuartige Bioprodukt aus Lignin, dass bei der Papierherstellung als Abfallstoff anfällt, bestehe zu großen Teilen aus Luft, hieß es in einer Mitteilung. Es eigne sich hervorragend zur Isolation. Der neue Dämmstoff sei leichter und dünner als herkömmliche Alternativen. Er eigne sich sowohl für Neubauten als auch für Sanierungen bestehender Gebäude. Auch bei Schienenfahrzeugen, Funktionskleidung oder in der Industrie könne das Material zum Einsatz kommen.

Parallel zum Klima-Innovationspreis wurde im Deutschen Theater in Göttingen auch der Innovationspreis der Region Göttingen vergeben.

In der Kategorie "Gründer*innen und Jungunternehmer*innen" (bis zwei Jahre bestehende Firmen) gewann die Firma Green Elephant Biotech aus Gießen mit einem Einweg-Zellkulturgefäß, das im 3D-Drucker hergestellt wird. Bei den "Unternehmen bis zu 20 Mitarbeiter*innen" setzte sich die Fakultät Ingenieurwissenschaften und Gesundheit der Hochschule HAWK in Göttingen mit einem System zu Medikamentenabgabe zur Behandlung von Netzhauterkrankungen durch. Bei den "Unternehmen über 20 Mitarbeiter*innen" gewann die Firma Eisenhuth aus Osterode am Harz mit der Spritzguss-Herstellung von Graphit-Bipolarplatten für Brennstoffzellen.

Der Sonderpreis "Soziales und Integration" ging an das ÜBAG-Herz-& Gefäßzentrum MVZ in Göttingen für das erste Telemedizinzentrum in Niedersachsen. Den Sonderpreis "Messtechnik" sicherte sich die Firma Altosens aus Osnabrück mit der Digitalisierung bestehender Schraubverbindungen. Alle Preise waren mit 3000 Euro dotiert.