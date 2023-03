Die Schauspielerin und Regisseurin Maria Schrader ("She Said") erhält den Bremer Filmpreis 2023. Die Künstlerin werde für ihr bisheriges Gesamtwerk ausgezeichnet, teilten die Macher des Filmfests am Mittwochabend mit. Mit ihren ebenso feinfühlig wie authentisch dargestellten Figuren bringe die 57-jährige Schrader die Menschen über alle Altersgrenzen hinweg zum Mitfühlen, Nachdenken und Lachen, hieß es zu Begründung.