Der Paul-Lincke-Ring der Stadt Goslar geht im Jahr 2023 an die Popmusikerin Annett Louisan. Sie sei eine "glaubwürdige Persönlichkeit mit sinnlich-verspielten Texten", teilte die Stadt Goslar am Mittwoch mit. Die undotierte Auszeichnung wird jährlich an Musiker vergeben, die sich um deutschsprachige Musik verdient gemacht haben. Ein Termin für die Verleihung steht noch nicht fest.

"Als prägende deutsche Chanson- und Popsängerin setzt sie die 1955 begründete Tradition der im Namen von Paul Lincke geehrten Preisträgerinnen und Preisträger fort", schrieb die Jury unter anderem in ihrem Urteil. Die in Havelberg an der Elbe (Sachsen-Anhalt) geborene Sängerin "verzaubert mit ihrer zarten Stimme und den poetischen Songtexten, bei denen sie auch mit viel Wortwitz spielt", sagte Goslars Oberbürgermeisterin Urte Schwerdtner (SPD).

Louisan (45) hatte 2004 mit dem Lied "Das Spiel" ("Ich will doch nur spielen") ihren bisher größten Hit. Im Jahr 2020 war sie mehrere Wochen als Teil des Musikprojektes Wier mit dem Lied "Best of Us" in den deutschen Charts.

Der Preis ist nach dem deutschen Operettenkomponisten Paul Lincke (1866-1946, "Berliner Luft") benannt und wird an dessen Sterbeort, dem Goslaer Stadtteil Hahnenklee, vergeben. Zu den bisherigen Preisträgern zählen Peter Maffay, Rolf Zuckowski, Udo Lindenberg und Clueso.

