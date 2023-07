Das Deutsche Auswandererhaus schreibt zum vierten Mal den mit 20.000 Euro dotierten Kalliope-Preis für praxisnahe Migrationsforschung aus. Bewerben können sich Verfasserinnen und Verfasser von wissenschaftlichen Arbeiten, die dazu beitragen, Migration nachhaltig zu vermitteln, wie das Museum am Donnerstag mitteilte.

Die Wettbewerbsfrage lautet in diesem Jahr "Orientierung bieten, kritisch bleiben - wozu und wie mit Migrationsgeschichte argumentieren?". Bewerben können sich Forschende, die an einer Universität oder Forschungseinrichtung in Europa beschäftigt sind oder waren. Bewerbungsschluss ist der 22. September 2023. Am 9. Dezember findet die Preisverleihung statt.

