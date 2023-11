Bei der Suche nach einer öffentlichen Ladesäule haben es E-Autofahrer in vielen deutschen Städten schwer. Auch in Niedersachsen ist die Infrastruktur vielerorts schlecht. Emden ist da eine positive Ausnahme.

In keiner niedersächsischen Stadt gibt es mehr öffentliche E-Ladepunkte pro zugelassenem Auto als in Emden. Das geht aus Daten der Bundesnetzagentur und des Kraftfahrt-Bundesamtes hervor, die der Verband der Automobilindustrie (VDA) jetzt für sein Ladenetz-Ranking verglichen hat.

Demnach gab es zum Stichtag 1. Juli 2023 in Emden 195 öffentliche Ladepunkte und 25 450 zugelassene Autos - also 131 Autos je Ladepunkt. Diese Zahl umfasst nicht nur E-Autos, sondern alle zugelassenen Autos, also auch solche mit Verbrenner-Motor. Bundesweit belegt Emden damit den dritten Platz hinter Ingolstadt mit 66 Autos je Ladepunkt und Regensburg mit 125 Autos je Ladepunkt. In den drei Städten stehen Autofabriken von VW, Audi und BMW.

In der Region Hannover kommen laut VDA 336 zugelassene Autos auf einen öffentlichen Ladepunkt, in Osnabrück 310, in Oldenburg 593. Am VW-Stammsitz in Wolfsburg kommen 156 zugelassene Autos auf einen Ladepunkt. Am dünnsten ist das Angebot in Niedersachsen im Landkreis Hameln-Pyrmont (1047) und im Landkreis Wolfenbüttel (1142).

VDA-Präsidentin Hildegard Müller sagte: "Die Menschen brauchen die Gewissheit, überall und zu jeder Zeit unkompliziert laden zu können, damit sie auf die E-Mobilität umsteigen." Aber in acht von zehn Gemeinden in Deutschland gebe es noch keinen Schnellladepunkt, und in der Hälfte aller Gemeinden gebe es sogar keinen einzigen öffentlichen Ladepunkt. Das sei "ernüchternd und verdeutlicht den politischen Handlungsbedarf". Wenn die Bundesregierung ihr erklärtes Ziel von mindestens einer Million öffentlicher Ladepunkte bis 2030 bundesweit erreichen wolle, müsse sich das Ausbautempo laut VDA verdreifachen.

