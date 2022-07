Dicke Luft zwischen dem Vorstandsvorsitzenden und einigen seiner obersten Kontrolleure: Das war im "System Wolfsburg" in den vergangenen Jahren zeitweise fast Normalität denn Ausnahme. Nach allerlei Gerüchten besteht nun Klarheit: Herbert Diess gibt die Führung auf.

Am Ende war es wohl doch ein Problem, ein Streit zu viel. Angeblich schrammte Herbert Diess bereits zweimal haarscharf an einem Rauswurf als VW-Konzernchef vorbei, am Freitagabend kam - kurz vor den Werksferien in Wolfsburg - die überraschende Nachricht: Der umtriebige, aber oft für seine Sprunghaftigkeit und Ruppigkeit kritisierte Vorsitzende geht. Zum 1. September soll ihm Porsche-Chef Oliver Blume nachfolgen.