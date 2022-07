Das Markenhochhaus von Volkswagen auf dem Gelände des Autokonzerns in Wolfsburg. Foto

Dicke Luft zwischen dem Vorstandsvorsitzenden und einigen seiner obersten Kontrolleure: Das war im "System Wolfsburg" in den vergangenen Jahren zeitweise fast Normalität denn Ausnahme. Nun ist klar: Herbert Diess gibt die Führung auf. Was heißt das für den Kurs des größten deutschen Unternehmens?

Am Ende war es wohl doch ein Problem, ein Streit zu viel. Angeblich schrammte Herbert Diess bereits zweimal haarscharf an einem Rauswurf als VW-Konzernchef vorbei. Am Freitagabend kam die überraschende Nachricht: Der umtriebige, aber oft für seine Sprunghaftigkeit und Ruppigkeit kritisierte Vorsitzende geht. Zum 1. September soll ihm Porsche-Chef Oliver Blume nachfolgen.