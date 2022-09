Ein Volkswagen Elektrobus ID.Buzz steht in der Autostadt am Volkswagen Stammwerk. Foto

Volkswagen könnte Teile der Produktion seines neuen Elektro-Busses ID.Buzz möglicherweise auf einen weiteren Standort außerhalb der Hauptlinie in Hannover ausdehnen. Am Stammsitz der leichten Nutzfahrzeuge (VWN) sei man bei dem Modell vorerst "für eine Kapazität von bis zu 130.000 pro Jahr eingerüstet", sagte Markenchef Carsten Intra der Deutschen Presse-Agentur. Bis zu 150.000 Einheiten jährlich seien hier zu erreichen. Auch weil die Fabrik für Projekte von Audi und Bentley vorbereitet wird, ist der Platz begrenzt.

Volkswagen könnte Teile der Produktion seines neuen Elektro-Busses ID.Buzz möglicherweise auf einen weiteren Standort außerhalb der Hauptlinie in Hannover ausdehnen. Am Stammsitz der leichten Nutzfahrzeuge (VWN) sei man bei dem Modell vorerst "für eine Kapazität von bis zu 130.000 pro Jahr eingerüstet", sagte Markenchef Carsten Intra der Deutschen Presse-Agentur. Bis zu 150.000 Einheiten jährlich seien hier zu erreichen. Auch weil die Fabrik für Projekte von Audi und Bentley vorbereitet wird, ist der Platz begrenzt.

"Wir könnten uns allerdings gut vorstellen, eine Drehscheibe für den ID.Buzz in einem unserer beiden Werke in Polen einzurichten", deutete der Manager an. Dabei ginge es nicht um eine Vollproduktion, wohl aber beispielsweise um einzelne Bereiche des Fertigungsprozesses.

Der VWN-Chef hat den vollelektrischen "Bulli"-Nachfolger gerade auf der IAA Transportation vorgestellt. Erste Auslieferungen des ID.Buzz sind im Oktober geplant. Bisher sind knapp 14.000 Exemplare im Orderbuch - zum Großteil von Kunden, "die den Wagen noch gar nicht gefahren oder in natura gesehen haben", berichtete Intra. "Da gibt es einen großen Vertrauensvorschuss." Rund 6000 ID.Buzz müssten aber auch erst einmal als Vorführ- und Ausstellungsmodelle an Händler gehen. "Deshalb sind wir momentan bei etwa einem halben Jahr Lieferzeit."

Entwickelten sich die Bestellungen weiter so, könnte das für den VW-Konzern technologisch wichtige Modell teilweise auch von anderen Standorten mitgefertigt werden. Konkrete Überlegungen neben Polen gebe es jedoch nicht, sagte Intra: "Wenn man darüber hinaus in eine Fertigung in den USA oder in China investieren wollte, bräuchte man 50.000 bis 60.000 Fahrzeuge zusätzlich als Planungsgrundlage." Eine solche Größenordnung sehe man trotz der guten Nachfrage noch nicht.