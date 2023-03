Volkswagen will seinen E-Auto-Verkauf in Europa schneller verstärken als bislang geplant. "Im Jahr 2030 sollen mindestens 80 Prozent aller in Europa ausgelieferten Fahrzeuge vollelektrisch sein", sagte Markenvorstandsmitglied Thomas Ulbrich der "Automobilwoche". Vor zwei Jahren hatte VW noch das Ziel von 70 Prozent ausgegeben.