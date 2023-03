Die starken Kostensteigerungen für Energie, Rohstoffe und Transporte haben dem Autozulieferer Continental 2022 nur einen Mini-Gewinn gelassen - im laufenden Jahr soll sich das Geschäft aber erholen. Wie der Dax-Konzern am Mittwoch mitteilte, schrumpfte der Nettoertrag von rund 1,4 Milliarden Euro (2021) auf zuletzt noch 67 Millionen Euro zusammen. Vorstandschef Nikolai Setzer sprach jedoch von einem "respektablen Resultat": "In Anbetracht der zahlreichen Herausforderungen haben wir uns 2022 operativ gut behauptet." Vor allem die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges und der Covid-Lockdowns in China hatten die Hannoveraner belastet.