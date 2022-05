Wegen des geplanten 9-Euro-Monatstickets für den Nahverkehr werden in Niedersachsen ab Juni viele Fahrgäste erwartet. Mit längeren Zügen will die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) deshalb mehr Platz schaffen. «Wir haben den Einsatz zusätzlicher Wagen bestellt, um Züge zu verlängern», sagte LNVG-Geschäftsführin Carmen Schwabl in einer Mitteilung am Freitag. «Wir würden gerne auch mehr zusätzliche Züge fahren lassen, aber das geht leider nur sehr eingeschränkt. Die Kapazitäten fehlen - und lassen sich auch nicht von einem Tag auf den anderen schaffen», so Schwabl.