Klagen über Atembeschwerden: Reizgas in Schule

Barsinghausen Klagen über Atembeschwerden: Reizgas in Schule

Nach Klagen von Schülern über Atemwegsbeschwerden haben Polizei und Feuerwehr ein Schulgebäude in Barsinghausen bei Hannover geräumt. Rund 40 Schüler litten unter Beschwerden, sechs mussten stationär in einem Krankenhaus behandelt werden, teilte die Polizei am Montag mit.

Nach Klagen von Schülern über Atemwegsbeschwerden haben Polizei und Feuerwehr ein Schulgebäude in Barsinghausen bei Hannover geräumt. Rund 40 Schüler litten unter Beschwerden, sechs mussten stationär in einem Krankenhaus behandelt werden, teilte die Polizei am Montag mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine 13-Jährige versehentlich Reizgas bei sich, da sie die Jacke von einer Angehörigen vertauscht hatte. Das Kind hantierte damit am Montag im Schulgebäude herum und überließ das Tierabwehrspray unter anderem zwei Schülerinnen im Alter von 13 und 14 Jahren. Die Beiden sprühten das Gas in den Räumen der Oberschule herum. Unterricht fand an diesem Tag nicht mehr statt. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

PM