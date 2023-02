Die Basketball Bundesliga (BBL) untersucht einen möglichen Rassismus-Vorfall beim Spiel zwischen den Niners Chemnitz und BG Göttingen. Es sei im Rahmen der Partie am Mittwoch "zu mutmaßlichen rassistischen Äußerungen gegenüber eines Göttinger Spielers gekommen", deshalb sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, twitterte die BBL am Donnerstagabend. "An dieser Stelle möchten wir uns nochmals in aller Deutlichkeit gegen rassistische und diskriminierende Äußerungen und Handlungen jeglicher Art aussprechen und verurteilen diese aufs Schärfste."