Die Basketballer der EWE Baskets Oldenburg haben auch das dritte Spiel in der Champions League verloren. Der Bundesligist verlor am Mittwoch beim belgischen Club BC Ostende mit 83:88 (41:47) und steht in der Gruppe E sieglos am Tabellenende. Nur der Tabellenerste kommt direkt in die zweite Gruppenphase. Die Zweit- und Drittplatzierten Teams müssen noch eine Qualifikationsrunde bestreiten.

Die Basketballer der EWE Baskets Oldenburg haben auch das dritte Spiel in der Champions League verloren. Der Bundesligist verlor am Mittwoch beim belgischen Club BC Ostende mit 83:88 (41:47) und steht in der Gruppe E sieglos am Tabellenende. Nur der Tabellenerste kommt direkt in die zweite Gruppenphase. Die Zweit- und Drittplatzierten Teams müssen noch eine Qualifikationsrunde bestreiten.

Die Baskets, die noch ohne den am Montag verpflichteten Geno Crandall antraten, dominierten das erste Viertel nach Belieben. Mit 24:11 lag das Team des spanischen Trainers Pedro Calles klar vorn. So stark die Baskets zu Beginn war, so schwach war sie danach. Nach einem 17:36 im zweiten Durchgang lagen die Niedersachsen bis zur Pause mit sechs Zählern zurück. Auch danach kamen die Oldenburger nicht mehr zurück ins Spiel und enttäuschten in der Champions League erneut. Erfolgreichster Werfer bei den Baskets war DeWayne Russell mit 21 Punkten.

Spielstatistik Tabellen Champions League