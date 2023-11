Die EWE Baskets Oldenburg haben auch das zweite Spiel in der Champions League verloren. Beim türkischen Club Pinar Karsiyaka Izmir verlor das Team von Trainer Pedro Calles am Mittwoch knapp mit 83:85 (39:48) und wartet in der Gruppe E weiter auf den ersten Sieg. Bester Werfer war DeWayne Russell mit 18 Punkten.