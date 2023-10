Die Basketballer der BG Göttingen sind mit einem Sieg in die erste Gruppenphase des Fiba Europe Cups gestartet. Der Bundesligist gewann am Mittwochabend gegen das georgische Team von BC TSU Tiflis mit 86:81 (40:33). Beste Werfer für die Niedersachsen waren vor rund 1900 Zuschauern Fedor Zugic mit 20 und Deondre Burns mit 14 Punkten. Nächsten Mittwoch (20.30 Uhr) spielt Göttingen in der Gruppe I bei Itelyum Varese aus Italien.