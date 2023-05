Die MHP Riesen Ludwigsburg sind erfolgreich in die Playoffs der Basketball-Bundesliga gestartet. Im ersten von fünf möglichen Viertelfinalspielen siegten die Gäste am Dienstag bei den EWE Baskets Oldenburg mit 90:80 (56:45). Das zweite Match findet am Donnerstag (15.00 Uhr/Magentasport) erneut in Oldenburg statt.