Aufgrund der Sperrung der heimischen Sparkassen-Arena hat die Basketball-Bundesliga weitere Heimspiele der BG Göttingen terminiert. Die Partie gegen medi Bayreuth ist auf den 22. Dezember (19.00 Uhr) vorverlegt worden. Die Begegnungen gegen die EWE Baskets Oldenburg und den Telekom Baskets Bonn finden nun am 11. April sowie am 2. Mai 2023 statt. Zudem empfangen die Niedersachsen am 9. Februar 2023 in der früheren Heimspielstätte Lokhalle die MLP Academics Heidelberg.